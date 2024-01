Líder da maior milícia do Rio se entrega à Polícia Federal

Zinho "se apresentou" na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Rio e foi preso para, posteriormente, ser "encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça", indicou a PF em uma nota.

O miliciano mais procurado e líder da maior milícia do estado do Rio, Luís Antônio da Silva Braga, mais conhecido como "Zinho", entregou-se à polícia neste domingo (24) após negociações com "os patronos do miliciano", informaram as autoridades.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), comemorou a prisão nesta segunda-feira (25) em uma publicação na rede X, antigo Twitter: "importante resultado do trabalho sério e planejado que está sendo executado no Rio de Janeiro e em outros estados, no combate às facções criminosas".

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), destacou a "vitória" do plano de segurança, que busca desarticular os grupos criminosos com prisões e bloqueio financeiro.

Em outubro passado, a atividade das milícias no Rio se tornou uma questão de segurança nacional após um ataque por parte de milicianos que deixou 35 ônibus e um trem em chamas, em resposta a uma operação policial na qual um de seus líderes foi morto.

Já haviam dominado as manchetes no início daquele mês pelo assassinato de três médicos baleados na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Um deles teria sido confundido com um líder miliciano, o qual grupos rivais haviam jurado matar.

