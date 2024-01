Irã nega acusação dos EUA sobre ataque contar navio na costa da Índia

O governo do Irã rebateu nesta segunda-feira a acusação dos Estados Unidos de que o drone que atingiu um navio perto da costa da Índia durante o fim de semana foi lançado do território iraniano.

Um navio-tanque que pertence a uma empresa japonesa foi atingido por um drone no sábado perto da costa indiana, depois que os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram vários ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho.

Os huthis, apoiados pelo Irã, afirmam que os ataques atingiram navios vinculados a interesses de Israel e são uma demonstração de apoio aos palestinos de Gaza, onde o Exército israelense efetua uma ofensiva contra o grupo islamista Hamas.