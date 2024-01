Famílias de reféns israelenses interrompem discurso de Netanyahu no Parlamento

Parentes de israelenses mantidos como reféns pelo grupo islamista Hamas em Gaza interromperam nesta segunda-feira (25) um discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quando ele afirmou, no Parlamento, que precisa de "mais tempo" para cumprir a promessa de resgatar todas as vítimas.

"Agora, agora", gritaram os familiares no momento em que o chefe de Governo nacionalista explicava que as forças israelenses precisam de "mais tempo" para libertar os 129 reféns, dos quase 240 iniciais, levados para Gaza após o ataque sem precedentes dos milicianos islamistas no sul de Israel em 7 de outubro.