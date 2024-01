EUA 'preocupado' por condições carcerárias de opositor russo Navalny

O governo dos Estados Unidos declarou nesta segunda-feira (25) estar "profundamente preocupado" com as condições de detenção do líder opositor russo Alexei Navalny, que foi transferido para uma colônia penitenciária no Ártico.

Navalny, de quem pessoas próximas disseram não ter notícias há quase três semanas, foi enviado a uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, a três meses da eleição presidencial no país.

"Ficamos felizes em receber informações de que ele foi localizado", declarou um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos em um comunicado.