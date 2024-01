Escola religiosa quer revitalizar cidade israelense afetada pelo conflito com Hamas

Muitos moradores de Sderot fugiram após o ataque do Hamas em 7 de outubro, mas uma escola talmúdica retomou as aulas e espera revitalizar a cidade israelense, muito próxima da Faixa de Gaza.

Na sala de estudos da yeshivá (escola talmúdica) de Sderot, as conversas dos alunos são interrompidas pelo estrondo dos disparos do Exército israelense contra a Faixa, que fica a menos de cinco quilômetros.

A maioria dos 35.000 habitantes da cidade não retornou depois do atentado executado pelos milicianos do grupo islamista palestino em 7 de outubro, uma ação que matou pelo menos 40 pessoas na localidade, incluindo vários policiais em uma delegacia, que foi alvo do ataque durante várias horas.