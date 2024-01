Da magia ao terror: alunos choram após diretora de escola dizer que Papai Noel não existe

A magia do Natal está no ar… ou estava! Alunos do colégio católico San Giuseppe, na Itália, foram surpreendidos pela mensagem de Natal pronunciada pela diretora Milena Meggiorin durante a festa de Natal da escola primária.

Ao falar para pais e alunos sobre a paz, os sonhos e os sentimentos que a efeméride proporciona, a diretora teria dito que Papai Noel não existe e que os presentes do bom velhinho são dados pelos pais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Chegará o momento em que nossas crianças perceberão os sinais de que o Papai Noel não existe, ou descobrirão o papai e a mamãe colocando os presentes. Isso faz parte de algo que está mudando dentro deles. Cada criança é diferente e, até que estejam prontas para descobrir a verdade, irão ignorá-la”, disse a diretora durante a celebração da escola.