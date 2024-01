Carteira é encontrada após 65 anos em cinema

A descoberta instigou o proprietário do Plaza Theatre, Chris Escobar, a achar a dona ou pelo menos familiares dela para devolver a carteira.

“Era um portal de volta no tempo. E então, percebendo que isso estava faltando nesta família de pessoas reais, que morava neste bairro há 65 anos, imagine se conseguíssemos encontrá-los”, disse Escobar à CNN.

O proprietário destacou que a carteira estava "cheia de história" e foi nela mesma em que estava o ponto de partida para busca.

Conteúdo de carteira perdida há 65 anos em cinema dos Estados Unidos Crédito: Cortesia Plaza Theatre

A busca pela dona

Um documento dentro da carteira mostrava que a dona era Floy Culbreth. De acordo com a CNN, esse foi o primeiro desafio da procura, porque as mulheres eram muitas vezes referidas pelo nome do marido naquela época, o que fez com que a pesquisa pelo nome de Culbreth produzisse poucos resultados.

Foi aí que entrou em campo as habilidades da esposa de Escobar, Nicole, que fez jus a alcunha que o marido lhe confere de "detetive da internet".

Nicole chegou ao obituário do marido de Floy, Roy Culbreth. E isso a levou a uma lista de filhos e netos, até que o casal encontrou um site da Culbreth Cup, um torneio de golfe beneficente para uma organização sem fins lucrativos com paralisia cerebral, mantido pela família.