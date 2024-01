Campeonato Inglês não para no final do ano com o tradicional 'Boxing Day'

A bola não para de rolar na Inglaterra durante as festas de final de ano e está especialmente presente a cada 26 de dezembro com o 'Boxing Day', que nesta terça-feira dará início à 19ª rodada da Premier League. Jogar no dia seguinte ao Natal é uma tradição no Campeonato Inglês e para muitos é um símbolo de um calendário sobrecarregado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vamos fazer nosso terceiro jogo em nove dias. Isso exige muito, tanto mental como fisicamente", disse o zagueiro holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool. Os 'Reds' visitam na terça-feira o Burnley (19º) em busca da liderança do campeonato. O time do técnico Jürgen Klopp está um ponto atrás do líder Arsenal, com quem empatou no último sábado em 1 a 1 pela 18ª rodada. Também entra em campo no 'Boxing Day' o Aston Villa (3º), outro que briga na parte de cima da tabela, que vai a Old Trafford enfrentar o Manchester United (8º). Já o Arsenal só joga na quinta-feira, em casa, contra o West Ham (6º).

Todos os times ingleses lidam com o grande volume de jogos como podem, entre rotação de elenco e gestão do aspecto psicológico. Depois de perder por 2 a 0 para o West Ham no sábado, o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, dividiu sua entrevista coletiva pós-jogo em duas partes: primeiro cinco minutos para comentar a derrota e depois outros dez para falar do jogo de terça contra o Aston Villa. Uma cena tão curiosa como surrealista, poucos instantes após o apito final.

O ritmo frenético de jogos faz com que o campeonato deixe tempo apenas para os treinamentos. Antes do duelo com o Arsenal, o Liverpool só pôde treinar 135 minutos, somando os dez dias anteriores. Entre Premier League, Liga Europa e Copa da Liga Inglesa, o Liverpool fará oito jogos em dezembro, antes de começar 2024 já em 1º de janeiro contra o Newcastle pela 20ª rodada. De 5 de dezembro até o duelo entre West Ham e Brighton em 2 de janeiro, terão sido disputados 58 jogos em 29 dias.