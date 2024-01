Segundo suspeito detido por roubo de obra de Banksy em Londres

A polícia de Londres informou neste domingo (24) a detenção de um segundo homem suspeito do roubo e dano criminoso de uma obra do artista de rua Banksy, no sul da cidade.

Um primeiro homem, com idade por volta dos 20 anos, foi detido no sábado pelo incidente e foi liberado após o pagamento de fiança até meados de março, enquanto a investigação prossegue, acrescentou a Polícia Metropolitana de Londres.

A instalação, uma placa de 'pare' coberta por três aviões semelhantes a drones militares, apareceu na manhã de sexta-feira no bairro de Peckham.