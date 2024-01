Rússia está recorrendo ao Irã e à Coreia do Norte para obter suprimentos militares

O Irã e a Coreia do Norte estão se transformando em parceiros cada vez mais relevantes para a Rússia em meio à necessidade do país de reabastecer os suprimentos militares para continuar avançando na guerra contra a Ucrânia.

Em setembro, o ditador norte-coreano Kim Jong Un visitou a Rússia e conheceu fábricas responsáveis pela produção de caças Su-35, além de visitar instalações da Marinha russa. Após a aproximação, trens carregados de projéteis de artilharia norte-coreana começaram a integrar o suprimento de tropas russas na Ucrânia. Cálculos feitos pelos Estados Unidos apontam que um milhão de munições foram fornecidas.

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, foi a Moscou em dezembro para visitar Putin após o líder russo realizar uma série de visitas a países do Oriente Médio ao longo do ano. Em meio a diálogos mais intensos, munições e drones iranianos também foram identificados e desempenharam um papel importante no esforço de guerra russo.