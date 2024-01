Refugiados sudaneses no Chade relatam os horrores da guerra em Darfur

A guerra no Sudão forçou milhares de habitantes de Darfur ao exílio, onde a comunidade internacional teme uma limpeza étnica, e muitos estão se dirigindo aos campos de refugiados superlotados no deserto do Chade.

Mariam Adam Yaya, de 34 anos, tenta enganar a fome com um chá que ferve com a lenha que usa para aquecer seu abrigo precário no acampamento de Adré, no leste do Chade.

A mulher masalit, uma etnia não-árabe, conta que atravessou a fronteira a pé com seu filho de oito anos nas costas após quatro dias de caminhada, mas deixou outros sete filhos ao fugir de sua aldeia, atacada por indivíduos "fortemente armados".