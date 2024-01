Ratcliffe, Ineos e seus múltiplos investimentos no esporte

O milionário britânico Jim Ratcliffe, novo acionista do Manchester United com 25% dos papéis do clube, e seu grupo empresarial Ineos já investiram uma parte de seus lucros em diversos projetos esportivos, do ciclismo à vela, passado pela Fórmula 1, atletismo e o futebol.

Ratcliffe e seu gigante industrial Ineos entraram no futebol ao adquirirem o clube suíço Lausanne-Sport em 2017, antes de comprarem o Nice da França em 2019 por 100 milhões de euros (R$ 433 milhões na época).