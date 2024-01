'Nosso coração nesta noite está em Belém', afirma papa em missa de véspera de Natal

"Nosso coração nesta noite está em Belém", afirmou neste domingo (24) o papa Francisco, no momento em que a cidade da Cisjordânia onde nasceu Jesus, segundo a tradição cristã, celebrava uma véspera de Natal ofuscada pela guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

"E, nesta noite, o nosso coração está em Belém, onde o Príncipe da Paz ainda é rejeitado pela lógica perdedora da guerra, com o estrondo das armas que ainda hoje O impede de encontrar alojamento no mundo", expressou o pontífice argentino durante a missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Jesus "não subverte do alto as injustiças com a força, mas de baixo com o amor; não irrompe com um poder sem limites, mas desce até aos nossos limites", declarou o papa, que falou em italiano com uma tradução oficial fornecida em sete idiomas.