Mulheres deslocadas em Gaza narram a mudança em suas vidas com a guerra

A resposta de Israel deixou mais de 20.000 mortos no território palestino, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

Os ataques do Hamas foram os mais letais nos 75 anos de história de Israel, com 1.140 mortos, segundo um balanço da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

A implacável campanha militar israelense em resposta aos ataques letais do Hamas de 7 de outubro transformou drasticamente a vida dos habitantes da Faixa de Gaza.

Wahidi está morando há um mês em um apartamento com 20 membros de sua família, que teve que se deslocar duas vezes desde o início do conflito.

Com um estetoscópio ao redor do pescoço, Wahidi lembra de passar 38 dias seguidos atendendo pacientes em condições terríveis no hospital Al Shifa, na cidade de Gaza.

A AFP conversou com três mulheres palestinas que narram como a guerra mudou suas vidas.

A médica residente trabalha no pronto-socorro do hospital kuwaitiano de Rafah, no sul de Gaza.

"Cada dia vejo sofrimento que nunca imaginei ver", afirma.

Wahidi perdeu contato com os familiares que ficaram na cidade de Gaza porque as comunicação é cortada com frequência. Outros parentes se refugiaram em abrigos da ONU.