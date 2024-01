Marinha do Irã acrescenta mísseis de cruzeiro sofisticados ao seu arsenal

A marinha do Irã acrescentou, neste domingo, 24, mísseis de cruzeiro sofisticados produzidos internamente ao seu arsenal, informou a TV estatal. Os mísseis de cruzeiro Talaeieh e Nasir chegaram a uma base naval próxima ao Oceano Índico, no porto de Konarak, no sul do Irã, cerca de 1.400 quilômetros a sudeste da capital, Teerã.

O chefe da Marinha, Almirante Shahram Irani, disse que o Talaeieh é "totalmente inteligente", tem um alcance de mais de 1.000 quilômetros, pode ser instalado em navios de guerra e é capaz de mudar de alvo durante a viagem.

No mês passado, um navio porta-contêineres de propriedade de um bilionário israelense foi atacado por um suposto drone iraniano no Oceano Índico, enquanto Israel travava uma guerra contra o Hamas, apoiado pelo Irã, na Faixa de Gaza.