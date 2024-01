Justiça francesa inicia audiências de passageiros indianos retidos em aeroporto

A justiça francesa começou a ouvir neste domingo (24) os depoimentos dos 303 passageiros indianos que viajavam dos Emirados Árabes Unidos para a Nicarágua, com escala na França, mas que foram bloqueados em um aeroporto do norte do país após uma denúncia por possível tráfico de pessoas.

Quatro juízes devem determinar se os passageiros, incluindo 11 menores de idade não acompanhados, podem ser retidos na área de espera por um prazo maior do que os quatro dias estabelecidos pela lei francesa.

Os passageiros estão bloqueados desde quinta-feira no aeroporto de Vatry, que fica 150 km ao leste de Paris, depois que o avião, um Airbus A340 da companhia romena Legend Airlines, foi retido pelas autoridades francesas.