Flamengo anuncia contratação de De La Cruz

O Flamengo anunciou neste domingo (24) a contratação do uruguaio Nicolás De La Cruz, que estava no River Plate da Argentina.

"O De La Cruz é nosso", escreveu o clube carioca na rede social X, ao anunciar o jogador de 26 anos como "presente" de Natal para a torcida.

"Nação, estamos juntos em 2024. O melhor está por vir", disse o uruguaio vestido com a camisa do Flamengo em vídeo nas redes sociais do Rubro-Negro.