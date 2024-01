Explosão de forno em fábrica de níquel chinesa na Indonésia mata 13 pessoas

Um forno de fundição explodiu neste domingo, 24, em uma usina de níquel de propriedade chinesa na ilha de Sulawesi, na Indonésia, matando pelo menos 13 trabalhadores e ferindo dezenas de outros, segundo a polícia e um funcionário da empresa. O acidente ocorreu na PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, uma subsidiária da PT Indonesia Morowali Industrial Park, conhecida como PT IMIP.

Esse foi o terceiro acidente mortal este ano em usinas de fundição de níquel de propriedade chinesa na província de Sulawesi Central, que possui as maiores reservas de níquel da Indonésia.

As usinas de fundição de níquel no país fazem parte do ambicioso programa de desenvolvimento transnacional da China conhecido como Iniciativa Cinturão e Rota.