Dar à luz, um risco mortal no Afeganistão

Sob o céu azul de Gardez, no leste do Afeganistão, uma autoridade dos talibãs preside a inauguração de uma maternidade diante de uma plateia composta exclusivamente por homens, apesar de esta clínica ser administrada por mulheres e atender apenas mulheres. "Não há clínicas desse tipo na maioria das províncias. Os princípios da Sharia (lei islâmica) e da medicina são respeitados", afirma satisfeito Jair Mohamad Mansoor, diretor de Saúde da província de Paktiya, cuja capital é Gardez. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O centro, inaugurado pela ONG Norwegian Afghanistan Committee (NAC) nesta pequena cidade, ajudará "muitas de nossas irmãs que vivem em áreas isoladas", explica à AFP sua diretora, Nasrin Oryajil.

A ONG norueguesa abrirá clínicas semelhantes em outras quatro províncias do Afeganistão, um país onde a cada duas horas uma mulher morre durante o parto, segundo a ONU. As últimas estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que a mortalidade materna é de 638 mulheres a cada 100.000 nascidos vivos, em comparação com 12 nos países de renda alta. E esse número esconde as enormes disparidades entre cidades e áreas rurais. "Nas áreas remotas, chega-se a 5.000 mortes" a cada 100.000 nascimentos, afirma Terje Watterdal, diretor do NAC. "Hoje, ainda há lugares onde os homens atravessam as montanhas com suas mulheres grávidas nos ombros, e elas morrem antes de chegar a um hospital", acrescenta. A maternidade de Gardez cheira a tinta fresca e possui uma farmácia e um laboratório novos, projetados para atender até dez partos diários. "Todo o pessoal de saúde é feminino", diz Oryajil, referindo-se aos princípios que regem este país de maioria muçulmana.

"Nossos serviços são gratuitos", acrescenta Momina Kohistani, chefe da equipe de parteiras. Lágrimas escorrem por suas bochechas ao contar sua história. "Minha mãe morreu durante um parto quando eu tinha três anos", murmura. Antes do retorno dos talibãs ao poder em agosto de 2021, "em alguns distritos, as mulheres tinham que atravessar as linhas de frente para ir ao hospital, então isso é uma mudança positiva", explica Watterdal.

"A mudança negativa é a fuga de cérebros, muitos ginecologistas fugiram" do Afeganistão, onde cada mulher tem, em média, seis filhos. Os talibãs "querem eliminar as equipes médicas móveis" que vão até onde estão as pacientes "porque não podem controlar as mensagens que recebem", especialmente em relação à contracepção, relata. Filipe Ribeiro, diretor da Médicos Sem Fronteiras (MSF) no Afeganistão, destaca que "o acesso aos cuidados pré e pós-natais para as mulheres é ainda mais complicado atualmente".