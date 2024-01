Chelsea decepciona mais uma vez e perde para Wolverhampton no Inglês

O Chelsea decepcionou mais uma vez e foi derrotado pelo Wolverhampton neste domingo (24) por 2 a 1, no último jogo da 18ª rodada do Campeonato Inglês.

Com esta derrota, a oitava no campeonato, os 'Blues' se mantêm na décima posição na tabela com 22 pontos (6 vitórias e 4 empates), muito longe do líder Arsenal (40 pontos) e da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina no Tottenham (4º, 36 pontos).

Por sua vez, os 'Wolves' sobem da 14ª para a 11ª colocação, empatados em pontos com o próprio Chelsea e com o Bournemouth (12º), dez pontos à frente do primeiro time da zona de rebaixamento, o Luton (18º).