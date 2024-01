Ataque com drone 'lançado do Irã' atinge navio perto da Índia

Um navio-tanque com produtos químicos de propriedade japonesa foi atingido no sábado (23) perto da costa da Índia por um drone "lançado do Irã", informou o Pentágono, em mais um sinal do crescente risco para o transporte marítimo comercial através do Mar Vermelho. Esta é a primeira vez que o Pentágono acusa abertamente o Irã de atacar navios de maneira direta desde o início da guerra de Israel contra o grupo islamista Hamas, apoiado por Teerã. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ataque aconteceu em um momento de vários atentados com drones e mísseis executados pelos rebeldes huthis do Iêmen, também apoiados pelo Irã, na rota marítima crucial do Mar Vermelho.

O ataque de sábado no Oceano Índico aconteceu por volta das 10h00 locais e não causou vítimas entre a tripulação do navio, mas provocou um incêndio que foi controlado, segundo o comunicado do Pentágono. As Forças Armadas dos Estados Unidos "permanecem em comunicação com o navio, enquanto prossegue sua viagem até seu destino na Índia", acrescenta a nota. O Pentágono afirmou que o navio, o MV Chem Pluto, navegava com bandeira da Libéria e era operado por uma companhia holandesa. A Ambrey, uma empresa de segurança marítima, afirmou que o "navio-tanque com produtos químicos... estava relacionado com Israel" e seguia para a Índia depois de zarpar da Arábia Saudita. A Marinha indiana informou que respondeu a um pedido de assistência e enviou um avião e um navio de guerra à região do incidente, que nenhum grupo reivindicou até o momento. No mês passado, um cargueiro de propriedade israelense foi danificado em um ataque con drones, supostamente executado pela Guarda Revolucionária iraniana no Oceano Índico, segundo uma fonte do governo americano.

O navio de guerra americano Laboon derrubou no sábado quatro drones de ataque "procedentes de áreas controladas pelos huthis no Iêmen", informou o Comando Central do Pentágono (Centcom) em uma mensagem na rede social X. Não foram registrados feridos ou danos. O Pentágono informou que um drone de ataque também se aproximou de um petroleiro de bandeira norueguesa, o MV Blaamanen, enquanto outro petroleiro, o MV Saibaba de bandeira indiana, foi "atingido por um drone de ataque unidirecional sem provocar feridos".

O Centcom também anunciou que os rebeldes huthis dispararam dois mísseis balísticos no sábado contra as rotas marítimas do Mar Vermelho, sem relatar danos. "Estes ataques são os de números 14 e 15 contra navios comerciais executados por militantes huthis desde 17 de outubro", afirmou o Centcom. Os ataques contra o transporte no Mar Vermelho desde o início da guerra entre Israel e Hamas forçaram grandes empresas a desviar seus navios de carga para o extremo sul de África, o que representa uma viagem mais cara e muito mais longa.