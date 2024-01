West Ham vence e agrava crise do Manchester United

O West Ham venceu em casa neste sábado (23) o Manchester United por 2 a 0 e agravou a crise dos 'Red Devils', que caem provisoriamente para a oitava posição nesta 18ª rodada do Campeonato Inglês.

Com 28 pontos, o time do técnico Erik ten Hag, que já está eliminado das competições europeias e da Copa da Liga Inglesa, fica a 11 pontos do líder Arsenal e a seis da zona de classificação para a Liga dos Campeões, ainda com jogos a serem disputados na rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do bom empate com o Liverpool na semana passada (0 a 0), o United perdeu três de seus últimos quatro jogos entre todas as competições, sem ao menos marcar um gol. Neste sábado, a equipe somou sua oitava derrota no campeonato.