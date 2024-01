Suspeita de tráfico de pessoas: mais de 300 indianos retidos na França

Entre os passageiros há "13 menores não acompanhados, assim como menores acompanhados", afirmou à AFP o Serviço de Proteção Civil do Departamento de Marne, onde fica o aeroporto de Vatry, 150 km ao leste de Paris.

Os 303 passageiros de nacionalidade indiana, incluindo menores de idade, do avião que viajava entre Emirados Árabes Unidos e Nicarágua e está bloqueado desde quinta-feira na França por suspeitas de tráfico de pessoas, passaram a segunda noite confinados em um pequeno aeroporto.

O avião da companhia romena Legend Airlines, fazia o trajeto de Dubai a Manágua, com uma escala na França. Desde quinta-feira (21), o Airbus A340 está bloqueado por suspeitas de tráfico de pessoas, após uma "denúncia anônima", segundo o Ministério Público de Paris.

Os passageiros do voo permaneciam neste sábado nas instalações do aeroporto.

Dois passageiros foram detidos na sexta-feira, segundo o MP, e a investigação busca "verificar se existem indícios que respaldem as suspeitas".

Os investigadores verificaram as identidades dos passageiros e da tripulação, assim como as "condições e objetivos do transporte" das pessoas, acrescentou o MP.

Uma fonte próxima à investigação indicou que os passageiros, provavelmente trabalhadores indianos nos Emirados, pretendiam viajar a um país da América Central para depois seguir em direção ao norte e entrar de forma ilegal nos Estados Unidos ou Canadá.