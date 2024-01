Supremo Tribunal da Bolívia ratifica condenação de 10 anos contra ex-presidente Añez

Áñez está detida preventivamente em uma prisão de La Paz desde 2021, aguardando vários processos e julgamentos relacionados à crise de 2019, durante protestos nos quais morreram cerca de 30 pessoas, a maioria devido à repressão das forças públicas.

De acordo com as acusações, a então segunda vice-presidente do Senado violou as leis de sucessão presidencial e acabou exercendo o poder de maneira ilegal, algo que sua defesa nega categoricamente.

Áñez substituiu o então presidente Morales, que renunciou em novembro de 2019, em meio a protestos massivos e violentos por uma suposta fraude nas eleições daquele ano.

vel/llu/dd/ic