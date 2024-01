Queda de avião de pequeno porte no interior de São Paulo deixa cinco mortos

Ao menos cinco pessoas, incluindo um menor de idade, morreram na queda de um monomotor em uma área residencial de Jaboticabal, no interior do estado de São Paulo, anunciaram as autoridades.

O Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo não explicou se todas as vítimas estavam no avião de pequeno porte, que caiu na manhã de sábado na Praça das Jaboticabeiras, no bairro Jardim Universitário de Jaboticabal, que fica a mais de 340 km da capital São Paulo.

Imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais mostram os destroços do monomotor em chamas.