Os bombardeios israelenses e os combates prosseguiam neste sábado (23) na Faixa de Gaza, onde a população palestina aguarda a chega de mais ajuda humanitária, após a aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.

Com os poucos pertences empilhados em uma cadeeira de rodas ou em uma carroça, milhares de palestinos fugiram na sexta-feira (22) do centro da Faixa de Gaza para o sul do território para escapar dos bombardeios israelenses, que afirmam ser incessantes.

JERUSALÉM:

Longe de Gaza, cristãos palestinos aguardam com angústia por notícias dos parentes

Khalil Sayegh mora nos Estados Unidos e durante vários dias aguardou com angústia por notícias de sua família, refugiada em uma igreja de Gaza para escapar da guerra entre Israel e o Hamas. Pouco antes do Natal ele foi informado sobre a morte do pai.

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Governo argentino convoca Congresso para sessões extraordinárias para debater reformas

O governo argentino convocou o Parlamento para sessões extraordinárias para debater um pacote de leis de reforma do Estado e um polêmico megadecreto com uma ampla desregulação da economia, de acordo com a convocação assinada pelo presidente ultraliberal Javier Milei.

CIDADE DO MÉXICO:

México promete aos EUA maior contenção de imigrantes

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou na sexta-feira (22) que acordou com Washington aumentar a contenção dos imigrantes que cruzam o seu território para chegar aos Estados Unidos.

BOGOTÁ:

Um prefeito e cinco indígenas assassinados no sudoeste da Colômbia

Um prefeito e cinco indígenas foram assassinados em crimes separadas na sexta-feira (22) no município departamento de Cauca, sudoeste do país, região com muitas plantações de folha de coca e maconha, informaram as autoridades locais.

-- EUROPA

PRAGA:

República Tcheca presta homenagem às vítimas de massacre em universidade

Com um minuto de silêncio, bandeiras a meio-mastro e missas em todo o país, a República Tcheca prestou homenagem neste sábado às 14 pessoas assassinadas em um massacre nesta semana em uma universidade de Praga, o maior ataque do tipo já registrado no país.

VATRY:

Suspeita de tráfico de pessoas: mais de 300 indianos retidos na França

Os 303 passageiros de nacionalidade indiana, incluindo menores de idade, do avião que viajava entre Emirados Árabes Unidos e Nicarágua e está bloqueado desde quinta-feira na França por suspeitas de tráfico de pessoas, passaram a segunda noite confinados em um pequeno aeroporto.

-- ÁFRICA

PARIS:

McKinsey impulsionou agenda de combustíveis fósseis em cúpula climática

A consultoria McKinsey & Company buscou promover, em uma das reuniões preparatórias para a COP28, projetos de créditos de carbono, uma ferramenta criticada, mas cobiçada pelos seus clientes ligados aos combustíveis fósseis para compensar suas emissões de carbono, segundo documentos internos e fontes consultadas pela AFP.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

