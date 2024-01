Nelson Peltz deixa conselho de organização judaica após entidade criticar Ben & Jerry's

O investidor bilionário Nelson Peltz renunciou ao seu posto no Simon Wiesenthal Center depois que a organização judaica pediu que pessoas não comprem sorvete Ben & Jerry's. Peltz, que é membro do conselho da Unilever, controladora da Ben & Jerry's, deixou o cargo em 12 de dezembro, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Sua empresa, Trian Fund Management, é acionista da Unilever.

O Centro Wiesenthal, que já criticou o apoio da Ben & Jerry's aos palestinos, levantou novas objeções à marca em uma publicação no X (antigo Twitter) no início deste mês, depois que seu presidente independente condenou as ações de Israel em Gaza.

Peltz ficou desapontado porque o centro não o consultou primeiro sobre o post e ligou para seu rabino para emitir sua renúncia imediata depois que soube disso, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. Ele estava envolvido com o centro desde a década de 1980 e estava pronto para partir devido às suas inúmeras outras responsabilidades, disse a fonte. A renúncia de Peltz não foi anunciada publicamente.