Navio mercante é atacado com drone em frente à costa indiana

O navio "fez escala na Arábia Saudita e seguia para a Índia", acrescentou Ambrey.

As duas agências disseram que o ataque ocorreu 200 milhas náuticas ao sudoeste do porto indiano de Veraval.

Nas últimas semanas, diversos ataques de drones e mísseis contra embarcações foram registrados no Mar Vermelho, perpetrados pelos rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã.

Os huthis afirmam que atuam em solidariedade aos palestinos de Gaza e insistem que seguirão com os ataques enquanto a entrada de alimentos e medicamentos não for suficiente no território, cercado por Israel após o início da guerra contra o movimento islamista Hamas em 7 de outubro.

Os Estados Unidos também acusaram o Irã de realizar ataques perto de suas águas territoriais.

No mês passado, um cargueiro de propriedade israelense ficou danificado em um ataque com drones, supostamente realizado pela Guarda Revolucionária Iraniana no Oceano Índico, de acordo com uma autoridade americana.