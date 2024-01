Militares de Israel afirmam que estão perto de controlar o norte de Gaza

Os militares de Israel afirmaram que se aproximam do que chamam de controle operacional total no norte da Faixa de Gaza e ordenaram que dezenas de milhares de residentes que já foram deslocados evacuassem novamente, para outra área central.

Analistas militares israelenses disseram que o controle de Israel sobre o norte não significa que os militares tenham eliminado a presença do Hamas no território, mas sim que Israel está restringindo a capacidade do Hamas de realizar ataques.

Contribuindo para a incapacidade de Israel de solidificar o seu domínio sobre o território de Gaza está a rede de túneis profundos do Hamas, que o grupo utiliza para realizar ataques às forças israelenses, segundo analistas.