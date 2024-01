Longe de Gaza, cristãos palestinos aguardam com angústia por notícias dos parentes

Khalil Sayegh mora nos Estados Unidos e durante vários dias aguardou com angústia por notícias de sua família, refugiada em uma igreja de Gaza para escapar da guerra entre Israel e o Hamas. Pouco antes do Natal ele foi informado sobre a morte do pai.

Na segunda-feira (18), os pais e uma irmã do homem de 29 anos encontraram refúgio na igreja católica da Sagrada Família, na Cidade de Gaza. O mesmo templo em que duas palestinas, mãe e filha, morreram no sábado passado, atingidas por tiros israelenses, segundo o Patriarcado Latino de Jerusalém.

Na quinta-feira (21), Khalil Sayegh recebeu a notícia de que o pai faleceu na igreja devido à falta de remédios e de atendimento médico, em um cenário de colapso do sistema de saúde na Faixa de Gaza, em particular no norte, uma consequência do conflito entre Israel e Hamas, como denuncia a Organização Mundial da Saúde (OMS).