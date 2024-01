Justiça salvadorenha ordena prisão de ex-presidente por massacre de El Mazote

Um tribunal de El Salvador emitiu uma ordem de prisão contra o ex-presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), acusado de encobrir os responsáveis pelo massacre de El Mozote, onde cerca de mil pessoas morreram em 1981 nas mãos do exército durante a guerra civil, segundo uma fonte ligada ao caso.

A "prisão provisória" contra Cristiani, cujo paradeiro é desconhecido, é solicitada pelo crime de "encobrimento pessoal" por ter decretado anistia após o massacre, de acordo com uma decisão do tribunal que cuida do caso, confirmada à AFP pelo advogado Alejandro Díaz, que acompanha familiares de vítimas.

A ordem, que também abrange quatro ex-deputados, foi emitida por um tribunal na cidade de San Francisco Gotera (nordeste), que está processando vários militares pelo massacre, considerado o maior da América Latina e perpetrado durante a guerra civil em El Salvador de 1980 a 1992.