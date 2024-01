Israel mata 76 pessoas da mesma família em bombardeio; 200 palestinos são presos

Israel declarou guerra contra o grupo terrorista Hamas após os terroristas invadirem o território israelense e matarem 1.200 pessoas no dia 7 de outubro, além de terem levado 240 reféns para a Faixa de Gaza. Tel-Aviv tem realizado desde então uma série de bombardeios aéreos e ofensivas terrestres no enclave palestino.

Também no sábado, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que tropas prenderam centenas de supostos terroristas em Gaza durante a semana passada e transferiram mais de 200 deles para Israel para interrogatórios adicionais, fornecendo detalhes raros sobre uma política controversa de detenções em massa de palestinos. O Exército de Israel disse que mais de 700 pessoas com supostas ligações com os grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica foram enviadas até agora para prisões israelenses.

Mais de 90 palestinos, incluindo 76 pessoas de uma mesma família, foram mortos em ataques aéreos israelenses contra duas casas, de acordo com equipes de resgate e funcionários de hospitais neste sábado, 23, um dia depois de secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertar novamente que nenhum lugar é seguro na Faixa de Gaza e que a ofensiva de Israel está criando "grandes obstáculos" à distribuição de ajuda humanitária no enclave palestino.

Apesar dos crescentes apelos internacionais para um cessar-fogo, Israel prometeu continuar a luta até que o grupo terrorista Hamas seja destruído e retirado do poder em Gaza e todos os reféns sejam libertados. A administração do presidente dos EUA, Joe Biden, segue apoiando e protegendo Israel na arena diplomática. Na sexta-feira, 22, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução diluída que apela à aceleração imediata do fornecimento de ajuda a civis em Gaza, mas não a um cessar-fogo.

O Ministério da Saúde em Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas, disse na noite de sábado que 201 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas. Na sexta-feira, ataques aéreos destruíram duas casas, uma na cidade de Gaza e outra no campo de refugiados urbanos de Nuseirat, no centro do território.

Ofensiva

Israel culpa o Hamas pelo elevado número de mortes de civis, citando o uso de áreas residenciais lotadas e túneis por terroristas.

A ofensiva de Israel tem sido uma das campanhas militares mais devastadoras da história recente, deslocando quase 85% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza e prejudicando a infraestrutura de grandes áreas do pequeno enclave costeiro. Mais de meio milhão de pessoas em Gaza - um quarto da população - estão passando fome, de acordo com um relatório publicado esta semana pelas Nações Unidas e outras agências.

O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, apontou na sexta-feira, 22, que as forças estão ampliando a ofensiva terrestre "para áreas adicionais de Gaza, com foco no sul". Ele disse que as operações também continuam no norte do enclave palestino, o foco inicial da ofensiva terrestre de Israel.