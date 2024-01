Irã ajuda Houthis a mirarem transporte marítimo no Mar Vermelho

As forças paramilitares do Irã estão fornecendo a Houthis do Iêmen informações e armamento em tempo real, incluindo drones e mísseis, que os rebeldes estão usando para atacar navios que passam pelo Mar Vermelho, disseram autoridades de segurança ocidentais e regionais.

As informações de rastreamento recolhidas por um navio de vigilância do Mar Vermelho controlado pelas forças paramilitares iranianas são fornecidas aos Houthis, que as usaram para atacar navios comerciais que passam pelo estreito de Bab el-Mandeb nos últimos dias, segundo as autoridades.

No início desta semana, o Pentágono divulgou planos para que uma multinacional de força naval protegesse navios mercantes no Mar Vermelho. Entretanto, muitas das maiores companhias marítimas do mundo, produtores de petróleo e outros proprietários de carga começaram a desviar navios da região, provocando um aumento nos preços do petróleo e nas taxas de seguro.