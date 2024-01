Governo do Hamas acusa Israel de dezenas de mortes em operação no norte de Gaza

O governo do Hamas na Faixa de Gaza acusou, neste sábado (23), o Exército israelense de ter matado dezenas de palestinos durante a semana no campo de refugiados de Jabalia e de ter "executado" outros nas ruas do norte do território.

"A ocupação [israelense] cometeu vários massacres atrozes que resultaram na morte de dezenas de mártires no campo de Jabalia, na área de Tal Al Zaatar e na cidade de Jabalia. Também executaram dezenas de cidadãos nas ruas", afirmou o porta-voz do ministério da Saúde do Hamas, Ashraf al Qidreh.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Exército israelense, questionado pela AFP, não se referiu especificamente a essas acusações, mas indicou que realiza operações "contra alvos militares, de acordo com as disposições do direito internacional".