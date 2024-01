Comunicado do Business Wire :Shiseido Company, Limited

Em apoio à missão corporativa da Shiseido, "INOVAÇÕES DE BELEZA PARA UM MUNDO MELHOR", a aquisição da Dr. Dennis Gross Skincare é um complemento sinérgico à estrutura estratégica de beleza da pele e ao portfólio global de marcas de prestígio da empresa. Com a adição da Dr. Dennis Gross Skincare, a Shiseido busca acelerar e fortalecer seu principal negócio de prestígio em cuidados com a pele, que inclui as marcas SHISEIDO e Clé de Peau Beauté.

Como parte do portfólio da Shiseido, a Dr. Dennis Gross Skincare aproveitará a vasta rede de suporte global, a experiência comercial e o conhecimento em P&D da empresa, permitindo que a marca acelere seus ambiciosos planos de crescimento. A experiência comprovada da Shiseido em cuidados com a pele facilitará a trajetória de crescimento de longo prazo da Dr. Dennis Gross Skincare. Além disso, essa aquisição fortalece a diversificação geográfica da empresa e reforça seu investimento nas Américas, com o objetivo de acelerar o crescimento e aumentar a lucratividade na região.

Masahiko Uotani, presidente e CEO da Shiseido, disse: "Esta transação está bem alinhada com o objetivo da Shiseido para 2030 de se tornar uma empresa de beleza pessoal e bem-estar que apoia as pessoas na realização de beleza e bem-estar únicos ao longo de suas vidas. A Dr. Dennis Gross Skincare é o complemento perfeito para nosso portfólio global de marcas de prestígio, pois seus valores fundamentais estão alinhados com os nossos em termos de sua abordagem científica e inovadora da beleza e de nossa cultura de colocar as pessoas em primeiro lugar. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à equipe do Dr. Dennis Gross Skincare à família Shiseido, e estou confiante de que o Dr. Dennis Gross Skincare acelerará nosso crescimento nas Américas, uma região que tem experimentado um forte desempenho comercial, graças ao nosso portfólio de marcas excepcionais."

Ron Gee, presidente e CEO da Shiseido Americas e diretor global de Fusões e Aquisições da Shiseido, acrescentou: "Há muito tempo admiramos o que Carrie Gross construiu por meio da inovação e da ruptura da indústria da beleza, como também a maneira única pela qual a marca oferece produtos credíveis e eficazes por meio de pesquisa, acessibilidade e educação. Também estamos entusiasmados em trabalhar com o Dr. Dennis Gross, um dermatologista praticante, mundialmente renomado e certificado, cujo trabalho atraiu uma base de consumidores leais e altamente engajados. Com nosso profundo compromisso com nossas equipes e nossos consumidores, sei que a Dr. Dennis Gross Skincare prosperará no portfólio da Shiseido."

O Dr. Gross, cofundador da Dr. Dennis Gross Skincare e diretor científico, e Carrie Gross, cofundadora e diretora executiva, disseram: "Lançamos a Dr. Dennis Gross Skincare em 2000 com a missão de fazer a diferença na vida de todas as pessoas, em todos os lugares, ajudando-as a ter uma pele mais saudável. Construímos uma marca incrível com uma base clínica profunda e uma base de consumidores fiéis, e estamos entusiasmados por ter encontrado um parceiro que compartilha nossos valores. Com sua longa e rica herança, que mistura beleza e ciência, a Shiseido é o lar ideal para a Dr. Dennis Gross Skincare, e estamos ansiosos para fazer uma parceria com a equipe da Shiseido à medida que continuamos desenvolvendo produtos inovadores e soluções de cuidados com a pele que proporcionam resultados visíveis."

A transação foi liderada pela Shiseido Americas e pela equipe global de M&A da Shiseido com sede em Nova York, em estreita coordenação com a Shiseido Company, Limited, a sede da empresa. A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais e condições de fechamento e espera-se que seja concluída no primeiro trimestre de 2024. Os termos da transação não foram divulgados.

Jones Day atuou como consultor jurídico da Shiseido Americas. Raymond James atuou como consultor financeiro exclusivo da Dr. Dennis Gross Skincare. Cowan, DeBaets, Abrahams e Sheppard LLP atuaram como consultores jurídicos da Dr. Dennis Gross Skincare, e Morrison Foerster atuou como consultor jurídico de alguns dos acionistas.