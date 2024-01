Bombardeios prosseguem em Gaza, que aguarda ajuda humanitária após resolução da ONU

A aplicação do texto, no entanto, gera muitas dúvidas: a ajuda humanitária que entra no território palestino a conta-gotas a partir do Egito e da passagem de Kerem Shalom está muito longe da dimensão das necessidades da população, que está à beira da fome, segundo a ONU.

Antes da votação da resolução, Israel, que revista os caminhões que entram em Gaza, criticou a maneira como as agências da ONU distribuem ajuda.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Eli Cohen, insistiu no tema na sexta-feira.

"A decisão do Conselho de Segurança destaca a necessidade de vigiar para que as Nações Unidas sejam mais eficazes na transferência de ajuda humanitária e de garantir que a ajuda chegue a seu destino e não passe às mãos dos terroristas do Hamas", escreveu na rede social X.

O embaixador palestino na ONU, Riyad Mansur, afirmou que a resolução é "um passo no caminho correto", mas que deve ser acompanhado por um "cessar-fogo imediato".