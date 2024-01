Biden convenceu Israel a não lutar contra Hezbollah dias após Hamas realizar ataque

Em outubro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, insistiu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não realizasse um ataque preventivo contra as forças do Hezbollah no Líbano quatro dias após o ataque do Hamas contra Israel.

O mandatário americano alertou que o ataque preventivo poderia desencadear uma guerra regional mais ampla. Israel tinha informações de inteligência - consideradas não confiáveis pelos EUA - de que o Hezbollah estava se preparando para cruzar a fronteira como parte de um ataque multifacetado, levando algumas autoridades israelenses mais agressivas ao limite.

Aviões de guerra israelenses estavam no ar aguardando ordens quando Biden falou com Netanyahu em 11 de outubro e disse ao primeiro-ministro para ordenar a retirada dos militares e pensar nas consequências do ataque preventivo, segundo fontes familiarizadas com o assunto. Em seguida, o ataque israelense contra o Hezbollah não foi adiante.