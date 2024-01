Ataque rebelde no Burundi deixa 20 mortos, diz governo

Vinte pessoas, 19 delas civis, morreram em um ataque no oeste do Burundi, afirmou o governo neste sábado (23), enquanto o grupo rebelde RED-Tabara, que reivindicou a operação, assegurou ter matado dez membros das forças de segurança deste país do leste da África.

O confronto ocorreu na sexta-feira à noite na localidade de Vugizo, cerca de 20 km de Bujumbura, capital econômica do país, onde os combatentes dessa organização insurgente têm suas bases de retaguarda.

Os RED-Tabara (Resistência por um Estado de Direito no Burundi) são o principal grupo armado de oposição ao regime liderado por Evariste Ndayishimiye.