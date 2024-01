Ataque com drone 'lançado do Irã' atinge navio em frente à Índia

Não havia nenhum navio de guerra americano nas proximidades do incidente e ninguém reivindicou imediatamente o ataque.

A Índia relatou que respondeu a um pedido de assistência.

"Uma aeronave foi enviada para o local e verificou a segurança do navio e da tripulação", disse um oficial da marinha indiana à AFP.

"Também foi enviado um navio de guerra da Marinha indiana para fornecer a assistência necessária", acrescentou.

O incidente ocorre no meio de uma onda de ataques a embarcações no Mar Vermelho pelos rebeldes huthis do Iêmen, usando drones e mísseis, que ameaçam perturbar o fluxo do comércio mundial.

As principais empresas de navegação deixaram de utilizar a rota do Estreito de Bab el-Mandeb, entrada e saída do Mar Vermelho entre a Península Arábica e a África.