Atacante nigeriano Victor Osimhen renova com o Napoli até 2026

O atacante nigeriano Victor Osimhen, pretendido por vários clubes da Europa, renovou seu contrato com o Napoli até 2026, anunciou o clube italiano neste sábado (23).

"Victor e Napoli, juntos até 2026", afirmou a equipe nas redes sociais, em publicação com a imagem de Osimhen ao lado do proprietário do clube, Aurelio de Laurentiis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Napoli não deu detalhes sobre os valores do novo contrato do nigeriano, que irá completar 25 anos em 29 de dezembro. Mas segundo a imprensa italiana, a renovação tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros (R$ 642 milhões na cotação atual).