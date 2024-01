Arsenal empata com Liverpool e se mantém na liderança do Inglês

Com o resultado, os 'Gunners' seguem um ponto à frente dos 'Reds' e do Aston Villa (3º), que na sexta-feira empatou em casa com o lanterna Sheffield United em 1 a 1.

O Arsenal manteve a liderança do Campeonato Inglês ao empatar em 1 a 1 com o Liverpool neste sábado (23), em Anfield, em jogo válido pela 18ª rodada.

Em Anfield, o Arsenal começou melhor e saiu na frente logo aos cinco minutos, com um gol de cabeça do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

O empate do Liverpool veio com o egípcio Mohamed Salah (29'), que soma 151 gols na Premier League e é agora o 10º maior artilheiro da história do campeonato, ultrapassando Michael Owen.

No segundo tempo, o lateral Trent Alexander-Arnold (72') recebeu de Salah dentro da área e teve nos pés a chance de dar a virada aos 'Reds', mas acabou finalizando no travessão.

Mais cedo, o West Ham venceu em casa o Manchester United por 2 a 0 e agravou a crise dos 'Red Devils', que caem para a oitava posição.

Com 28 pontos, o time do técnico Erik ten Hag, que já está eliminado das competições europeias e da Copa da Liga Inglesa, fica a 12 pontos do líder Arsenal e a oito da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Apesar do bom empate com o Liverpool na semana passada (0 a 0), o United perdeu três de seus últimos quatro jogos entre todas as competições, sem ao menos marcar um gol. Neste sábado, a equipe somou sua oitava derrota no campeonato.