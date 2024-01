Sobe para 148 número de mortos por terremoto na China

O número de mortos no terremoto registrado na China na segunda-feira (18), o mais mortal em quase uma década no país, subiu para 148 nesta sexta-feira (22), informou um veículo da imprensa estatal, enquanto as autoridades continuam tentando realojar milhares de desabrigados.

Ocorrido a quase 1.300 quilômetros ao sudoeste de Pequim, o terremoto deixou pelo menos 117 mortos na província de Gansu, e outros 31 na província vizinha de Qinghai, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

O balanço anterior era de 135 óbitos.