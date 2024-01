População de pardos supera a de brancos pela primeira vez no Brasil

As pessoas que se identificam como pardas são maioria e pela primeira vez superam a de brancos no Brasil, segundo dados do censo divulgados nesta sexta-feira (22), que também indicam um aumento daqueles que se declaram pretos.

Aproximadamente 92,1 milhões de pessoas, ou seja, 45,3% da população brasileira de 203 milhões de habitantes, se declararam "pardas" no ano passado, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desde 1991, quando o IBGE introduziu a classificação "cor ou raça", o contingente de pardos não ultrapassava a população branca predominante, que agora totaliza 88,2 milhões de pessoas (43,5% do total).