Poluição do ar aumentou na China em 2023, pela primeira vez em dez anos

A qualidade do ar piorou na China pela primeira vez desde 2013, quando o país lançou sua campanha de "guerra à poluição", segundo um estudo publicado nesta sexta-feira (22).

"O ano de 2023 é o primeiro no qual a média de partículas finas PM2,5 aumenta de um ano para outro na China", destaca o estudo do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpos, CREA em sua sigla em inglês, uma instituição independente com sede na Finlândia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O CREA concluiu que 80% das capitais provinciais, incluindo Pequim, registraram níveis mais elevados de concentração de partículas PM2,5 em 2023, em relação ao ano anterior.