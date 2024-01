Peru nega desacato à Corte IDH por libertação de Fujimori

O governo peruano também informou que entregará à Corte um relatório com a argumentação de sua posição dentro do prazo exigido pelo tribunal interamericano, que se encerra em 4 de março de 2024.

"Não houve nenhum desrespeito por parte do Estado", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado, em resposta ao pronunciamento da Corte sobre o caso do ex-presidente peruano, de 85 anos.

O Peru negou nesta sexta-feira (22) que tenha desrespeitado a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ao libertar o ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), alegando razões humanitárias, apesar do pedido do tribunal para que se abstivesse de libertá-lo.

Ao apontar o desrespeito do Peru, a Corte IDH anunciou uma "supervisão reforçada" do processo contra Fujimori por violações dos direitos humanos.

O ex-presidente foi condenado por duas chacinas de civis cometidas por um esquadrão do Exército no âmbito da luta contra a guerrilha maoísta do Sendero Luminoso no início dos anos 1990.