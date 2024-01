Operação mata líder de grupo islamista somali

Forças da Somália e dos Estados Unidos mataram esta semana um importante comandante do grupo islamita somali Al Shabab, por quem Washington oferecia uma recompensa de US$ 10 milhões (R$ 49 milhões, na cotação atual), anunciaram as autoridades do país africano.

O grupo Al Shabab, ligado à Al Qaeda, tem combatido o governo somali há 16 anos e controla áreas rurais. Foi incluído pelos Estados Unidos em sua lista de organizações terroristas em 2008.

Maalim Ayman, líder da unidade Jaysh Ayman do Al Shabab, estava sendo procurado pelos Estados Unidos por um ataque a uma base aérea no Quênia em janeiro de 2020, que resultou na morte de três americanos.