ONU exige mais ajuda para Gaza, onde a situação é catastrófica

O texto "exige a todas as partes que autorizem e facilitem a entrega imediata, segura e sem obstáculos de assistência humanitária em grande escala" para Gaza e "criar as condições para um cessar duradouro das hostilidades".

Israel prometeu "aniquilar" o grupo islamista e iniciou uma campanha de bombardeios incessantes contra Gaza, além de uma ofensiva terrestre, com um balanço de 20.057 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, e mais de 50.000 feridos, segundo o Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

A guerra entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro, quando combatentes do movimento islamista palestino invadiram o território israelense e mataram quase 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em informações divulgadas pelas autoridades israelenses. Os milicianos do Hamas também sequestraram quase 250 pessoas.

Para evitar um novo veto dos americanos, a resolução não menciona o "cessar urgente e duradouro das hostilidades" que constava no texto inicial, nem tampouco a "suspensão urgente das hostilidades" que a Rússia propôs incluir em uma emenda que foi bloqueada por Washington.

Neste pequeno e estreito território, cercado e em ruínas, a ajuda chega a conta-gotas.

"Não tenho medo de levar ajuda para Gaza. Se me deixassem entrar, iria para o norte [da Faixa]. Estamos esperando aqui há horas", declarou nesta sexta para uma jornalista da AFP o motorista de um caminhão, Said Abdel Hamid, no ponto fronteiriço de Kerem Shalom (Karem Abu Salem em árabe).

Tanto nessa passagem fronteiriça como na de Rafah, que liga a Faixa com o Egito, as únicas autorizadas para o fornecimento de ajuda humanitária, chegam carregamentos de farinha, colchões, cobertores e produtos alimentícios. Uma ajuda insuficiente, segundo ONGs e a ONU.