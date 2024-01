O lento desfile da ajuda humanitária às portas de Gaza

No posto fronteiriço de Kerem Shalom, entre Israel e a Faixa de Gaza, uma fila de caminhões se estende até onde a vista alcança, aguardando pacientemente para passar pelo controle e entregar os carregamentos de ajuda no território palestino sitiado.

"Estou orgulhoso de levar ajuda aos meus irmãos palestinos", afirma o motorista Said Abdel Hamid, enquanto retira a cobertura de seu carregamento de farinha para a inspeção.

Suas placas e identidade são registradas, e ele responde a algumas perguntas.

Mohamed Ali, outro motorista que vem do Cairo com um suprimento de biscoitos, declara que "os serviços secretos egípcios deram instruções para falar o mínimo possível".

Colchões, cobertores e alimentos se destacam no caçamba dos caminhões com o símbolo do Crescente Vermelho egípcio, enquanto um cachorro, acompanhado por soldados armados, cheira aleatoriamente as mercadorias.

Em média, 80 caminhões entram em Gaza diariamente por Kerem Shalom, de acordo com o Exército israelense. O posto de passagem foi aberto "temporariamente" na semana passada para aliviar o congestionamento do posto de Rafah entre o Egito e Gaza, apenas dois quilômetros ao norte.

No entanto, ONGs e a ONU continuam a advertir que a ajuda é insuficiente para o estreito território de 362 km², onde vivem 2,4 milhões de pessoas, das quais 1,9 milhão foram deslocadas pelos bombardeios israelenses.