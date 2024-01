México inaugura trem como alternativa ao canal do Panamá

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, inaugurou, nesta sexta-feira (22), a Ferrovia Interoceânica, uma alternativa ao Canal do Panamá, uma semana após a inauguração do turístico trem Maia.

"O comércio com a Ásia cresceu tanto que se tornou indispensável outra passagem", pois o Canal do Panamá "já está saturado", afirmou o presidente ao inaugurar o percurso que liga os portos de Salina Cruz (Oaxaca, sul) no Pacífico, com o de Coatzacoalcos (Veracruz, leste) na costa do Atlântico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Este projeto tem sido sonhado pelas autoridades, reis, políticos, governantes há séculos; desde que ocorreu a invasão espanhola, Carlos V pediu a Hernán Cortés que procurasse uma passagem que unisse os dois oceanos", destacou.