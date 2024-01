Marinha francesa apreende 1,2 tonelada de cocaína em veleiro nas Antilhas

Um veleiro com 1,2 tonelada de cocaína foi interceptado na costa da ilha de Martinica, departamento francês no Caribe, anunciaram as Forças Armadas das Antilhas (FAA) nesta sexta-feira (22).

A operação foi realizada em 18 de dezembro a dois mil quilômetros da costa caribenha. A droga estava dividida em 44 fardos armazenados na cabine da embarcação.

A Marinha conseguiu intervir em colaboração com os serviços britânicos, americanos e espanhóis, entre outros, devido a informações recebidas da Direção Nacional de Inteligência e Investigações Aduaneiras.